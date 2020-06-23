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Поправки в Конституцию

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16:16

Прокуратура выявила крупную свалку на территории Аграрного университета

фото ЗакС политика Прокуратура выявила крупную свалку на территории Аграрного университета

Сотрудники петербургского управления природоохранной прокуратуры установили факт незаконного складирования мусорных отходов на подведомственной ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" территории в Пушкинском районе, извещает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, принадлежавший вузу земельный участок использовался для размещения на нём отходов производства и потребления. Вред, причиненный экологии, оцени оценили в 250 млн рублей.

Ведомство направило результаты проведенной проверки в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды (статья 246 УК РФ).

На сегодняшний день складирование мусора на территории остановлено.

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