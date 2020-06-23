Прокуратура выявила крупную свалку на территории Аграрного университета

Сотрудники петербургского управления природоохранной прокуратуры установили факт незаконного складирования мусорных отходов на подведомственной ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" территории в Пушкинском районе, извещает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, принадлежавший вузу земельный участок использовался для размещения на нём отходов производства и потребления. Вред, причиненный экологии, оцени оценили в 250 млн рублей.

Ведомство направило результаты проведенной проверки в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды (статья 246 УК РФ).

На сегодняшний день складирование мусора на территории остановлено.