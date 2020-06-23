Путин: Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни

Как обещал, хоть и с задержкой, российский глава Владимир Путин начал свое обращение к согражданам, рассуждая о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также о том, что уже было сделано и что ещё предстоит сделать властям для окончательной победы над угрозой.
"Пандемия разделила время на до и после нее. Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни", - начал президент.
Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они преодолели пиковый и самый опасный период эпидемии.
"Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придёт на помощь", - пообещал глава государства.
В то же время Путин призвал граждан РФ быть предельно бдительными - особенно до тех пор, пока не начнется массовый выпуск вакцины от заболевания.
"В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус все еще опасен", - добавил президент.
Примечательно, но видеотрансляция обращения началась в 17:00, однако часы на руке президента показывают 14:50.