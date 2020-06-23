Путин пообещал материально "простимулировать" семьи с детьми до 16 лет и в июле

Выступая с обращением к россиянам, Владимир Путин, в числе прочих заявлений, анонсировал продление социальных выплат семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, и в июле.

"Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет", - оповестил глава государства.

Тем из семей, кто уже получил выплату в июне, деньги переведут автоматически.

Кроме того, в случае, если оба родителя лишились работы в период эпидемии, семья продолжит получать выплаты в размере 3 тысяч рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице как в июле, так и августе.

Путин обращается к россиянам накануне парада Победы и голосования по Конституции, освещая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и говоря о мерах, предпринятых для поддержки граждан.