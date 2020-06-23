18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:32

Путин пообещал материально "простимулировать" семьи с детьми до 16 лет и в июле

фото ЗакС политика Путин пообещал материально "простимулировать" семьи с детьми до 16 лет и в июле

Выступая с обращением к россиянам, Владимир Путин, в числе прочих заявлений, анонсировал продление социальных выплат семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, и в июле.

"Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет", - оповестил глава государства.

Тем из семей, кто уже получил выплату в июне, деньги переведут автоматически.

Кроме того, в случае, если оба родителя лишились работы в период эпидемии, семья продолжит получать выплаты в размере 3 тысяч рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице как в июле, так и августе.

Путин обращается к россиянам накануне парада Победы и голосования по Конституции, освещая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и говоря о мерах, предпринятых для поддержки граждан.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:53 Жену фигуранта дела "Сети" Бояршинова отпустили из отдела полиции после обморока

20:18 Песков объяснил отставание часов Путина от времени обращения к россиянам

19:55 Парад на Дворцовой площади с трибун будут смотреть 220 ветеранов

19:53 ЦИК разрешил проводить голосование по Конституции одновременно на улице и в помещении

19:31 СМИ: Всероссийскую перепись населения хотят перенести на апрель 2021 года

19:27 Бог, парад и Конституция: Что волнует непарламентские партии?

18:50 В Вологодской области открываются летние веранды кафе и ресторанов

18:32 В Петербурге задержали активистов с листовками против поправок в Конституцию

18:25 ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева кандидатом в губернаторы Ленобласти

18:19 Путин: Поправки в Конституцию зададут более высокие требования к социально-экономической политике

18:07 Президент России заявил о выделении регионам 100 млрд на борьбу с COVID-19 и строительство дорог

17:59 На задержанных после приговора по делу "Сети" составили протоколы о нарушении самоизоляции

17:50 Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию

17:49 Путин заявил о расширении программ по льготной ипотеке и кредитам для пострадавшего от кризиса бизнеса

17:37 Путин: С 2021 года налог на доход физлиц выше 5 млн в год составит 15%

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru