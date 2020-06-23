Путин: Поправки в Конституцию зададут более высокие требования к социально-экономической политике

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня напомнил, что впереди голосование по поправкам в Конституцию. Он отметил, что в силу изменения вступят только после одобрения их большинством проголосовавших. При этом, Путин заявил, что поправки положительно повлияют на социально-экономическую политику России.

- И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей, - считает президент.

Напомним, поправки в Конституцию предложено принять единым пакетом. Одно из изменений подразумевает обнуление президентских сроков Путина. При принятии поправок, он сможет еще два раза избираться президентом после завершения текущего срока.

Голосование будет длиться с 25 июня по 1 июля.