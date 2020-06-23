ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева кандидатом в губернаторы Ленобласти

Ленинградское областное отделение ЛДПР одобрило кандидатуру Андрея Лебедева в качестве претендента на пост губернатора региона, проинформировали в пресс-службе партии. Решение было принято на конференции.

С 2008 по 2011 год Лебедев являлся депутатом Государственной думы. По завершении карьеры в федеральном парламенте возглавил фракцию ЛДПР в областном Заксобрании.

Ранее, напомним, "Единая Россия" определилась со своим кандидатом на выборы - им стал действующий глава региона Александр Дрозденко.

Чуть ранее о намерении принять участие в губернаторской гонке заявил представляющий Партию социальной защиты атаман Александр Калинин.

Электоральный процесс состоится 13 сентября.