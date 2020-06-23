В Петербурге задержали активистов с листовками против поправок в Конституцию

Полицейские задержали активистов Сергея Беляева, Игоря Лопарева и Андрея "Кыш", сообщает "Апология протеста".

Правоохранители попытались забрать у активистов агитационные листовки против внесения поправок в Конституцию. Задержанных доставили в 29-й отдел полиции, с ними отсутствует связь.

Как сообщает Telegram-канал "Объектив реалий", Беляев утверждает, что к нему применили физическую силу. ЗАКС.Ру на момент публикации не удалось с ним связаться. К задержанным приехал адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук.