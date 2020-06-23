В Вологодской области открываются летние веранды кафе и ресторанов

Начиная с завтрашнего дня, 24 июня, на территории Вологодской области позволяется вернуться к работе летним верандам кафетериев и ресторанов: решение было принято на заседании оперативного штаба.

Уличным точкам общепита предписано строжайше соблюдать санитарные "антивирусные" требования Роспотребнадзора, массовые вечеринки и банкеты по-прежнему запрещены.

Как рассказал глава Вологодчины Олег Кувшинников, коэффициент распространения COVID-19 на данный момент не позволяет перейти к новому, третьему, этапу снятия ограничений - даже несмотря на то, что в уровень заболеваемости в регионе в разы ниже общероссийского. По официальной статистике, коронавирус выявлен у 1466 граждан, при этом излечились 1042 человека.

"С учётом выздоровевших, фактически сегодня болеют 422 человека. Большинство переносят заболевание в лёгкой форме, в тяжёлом состоянии девять человек, один – на аппарате искусственной вентиляции лёгких", - отчитался Кувшинников.

Второй этап снятия введенных ранее ограничений в области ввели 18 июня.