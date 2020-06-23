Бог, парад и Конституция: Что волнует непарламентские партии?

На состоявшемся 23 июня заседании петербургского Заксобрания выступили представители непарламентских партий. Эта процедура проходит ежегодно, но на этот раз было особенно интересно. Желающих высказаться оказалось немало. Большинство старалось затронуть самые актуальные темы: пандемию, парад Победы и поправки в Конституцию. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров несколько раз выключал докладчикам микрофон и просил их говорить о социально-экономическом развитии города.

на фото: Наталья Грязневич

Перед началом выступления членов "малых партий" в Мариинском дворце Вячеслав Макаров предупредил, что каждому, согласно регламенту, нужно будет уложиться в три минуты. Первый же докладчик не смог справиться с этой задачей. Во всяком случае, по подсчетам спикера ЗакСа.

Ответственный секретарь газеты "Трудовая Россия" и член партии "РОТ-Фронт" Дмитрий Кузьмин мог задеть Макарова с самого начала своего выступления. Он заявил, что пандемия показала потребность Петербурга в новых койко-местах, а не новых храмах. Однако председатель парламента не демонстрировал раздражения ни после этих слов, ни после того как коммунист назвал "бессовестными циниками" авторов пенсионной реформы.

на фото: Дмитрий Кузьмин

Но когда выступавший дошел до поправок в Конституцию, которые он назвал "плакатами в защиту котиков", Макаров отключил ему микрофон и предложил сесть. Докладчик не стал спорить, похоже, посчитав, что в целом, успел донести все, что планировал.

Следом вышел Виталий Федоров из партии "Народ против коррупции". Его речь выдалась самой печальной. Свое право выступать на заседании парламента Федоров использует каждый год, а народ как не был знаком с "Народом против коррупции", так и остался не знаком. Как оказалось, и высказаться обо всем насущном партиец ежегодно не успевает.

- За 3 минуты ничего не успеть, - пожаловался он с трибуны ЗакСа.

на фото: Виталий Федоров

А потом попросил, чтобы депутаты чаще прислушивались к небольшим партиям и простым жителям.

- У меня все. Я желаю добра, мира, меньше коррупционных проявлений, - закончил политик.

Своего представителя отправила Партия Социальной защиты. Им стал охранник Егор Демчук, планирующий участвовать в довыборах в городской парламент. ЗАКС.Ру рассказывал о его депутатских амбициях.

на фото: Егор Демчук

Речь Демчук читал по бумажке. Он предложил понизить пенсионный возраст в Петербурге на три года и ни в коем случае не повышать его вновь, так как это, по словам докладчика, чревато социальными конфликтами. Выступавший также уделил внимание людям с ограниченными возможностями, которым, по его мнению, необходимо предоставить новые льготы и более комфортные условия. Депутаты отреагировали на речь Демчука аплодисментами.

Впервые в Заксобрании выступил представитель недавно учрежденной партии "Зеленая альтернатива", той самой, которая грозилась выдвинуть на выборы в Госдуму художника Васю Ложкина. Однако в Мариинский дворец направили не его, а петербургского координатора Павла Гойхмана.

на фото: Павел Гойхман

Он поначалу тоже взялся комментировать поправки в Конституцию. Точнее, одну – ту, в которой говорится об экологическом просвещении. Но быстро ушел от этой темы и стал рассуждать о раздельном сборе мусора и необходимости отказа от мусоросжигания.

"Коммунистов России" представляла Вероника Клиновицкая, давняя соратница руководителя петербургского отделения партии Сергея Малинковича. Она решила бить не в бровь, а в глаз и сразу заявила, что лучше бы власть тратила деньги не на голосование по поправкам в Конституцию, а на помощь людям. Макаров отключил ей микрофон и попросил, чтобы докладчица говорила по заявленной теме, то есть о социально-экономическом развитии Петербурга.

на фото: Вероника Клиновицкая

Когда микрофон был снова включен, Клиновицкая предложила депутатам отменить все штрафы по "антиковидному законодательству", а вернулась к поправкам. Она посетовала, что их принимают пакетом, а значит нельзя проголосовать отдельно против упоминания Бога в Конституции.

- РПЦ создает ситуацию гражданского противостояния, - подчеркнула коммунистка.

Отвлекшийся было от речей с трибун Макаров насторожился и переспросил:

- Что там РПЦ? Да она объединяет, а не разъединяет.

Выступление на этом было закончено, а на трибуну пригласили члена "Гражданской платформы" Александра Габитова. Представляя его, Макаров запутался с послужным списком докладчика, назвав его сначала бывшим вице-губернатором Нижегородской, а потом Новгородской области. Габитов ответил дворовой шуткой:

- Не нужно великое путать с нижним.

на фото: Александр Габитов

Свое выступление докладчик посвятил теме объединения Петербурга и Ленобласти, порекомендовав депутатам подумать над созданием неких общих органов на базе Заксобраний двух регионов. Кроме того, Габитов несколько раз упомянул о важности внедрения экономики счастья, но за три минуты так и не успел раскрыть смысл этого термина. Зато объявил о намерении выдвигаться в главы Ленобласти.

- Пожелайте мне удачи на выборах губернатора Ленинградской области, - закончил свою речь представитель "Гражданской платформы".

Макаров пожелал и пригласил на трибуну следующего докладчика. Им стал Александр Любимов. В прошлом - глава благотворительного фонда "Координационный центр помощи Новороссии", а теперь - представитель Партии прямой демократии.

на фото: Александр Любимов

Это еще одна недавно учрежденная политическая организация, которую журналисты прозвали "партией танчиков", так как организовал ее основатель компьютерной игры World of Tanks, которого тоже зовут Вячеслав Макаров. И хотя такое сходство - прекрасный повод для шутки, Любимов был максимально серьезен. Свое выступление он посвятил, в частности, цифровизации и модернизации избирательных процедур.

Координатор молодежного движения "Время" Николай Артеменко выступил на правах представителя партии "Гражданская инициатива". Он затронул тему предстоящего парада Победы в разгар эпидемии коронавируса. Ранее в ходе заседания ЗакСа этого вопроса касались депутаты Максим Резник и Борис Вишневский. И им, и Артеменко Макаров отключал микрофон и заявлял, что парад – событие сакральное.

- Я не на дебаты пришел с вами, - ответил, как только появилась возможность, представитель "Гражданской инициативы" и попросил его больше не прерывать.

на фото: Николай Артеменко

Он продолжил рассуждать о том, что Петербург и так вышел на первое место в России по смертности по COVID-19, и скопления людей ему на пользу не пойдут. Потраченные на парад деньги можно было просто передать ветеранам, продолжил Артеменко.

- Скажите "спасибо" врачам, - посоветовал вновь вмешавшийся в его речь Макаров.

- Я скажу, но зачем нагружать их дополнительной работой? – парировал докладчик.

Макаров предложил ему сесть, а к трибуне направилась представительница "ПарНаС" Наталья Грязневич, в сентябре ставшая муниципальным депутатом Дворцового округа. Ее выступление было посвящено впечатлениям от муниципальной работы.

- Годами не решаются насущные проблемы людей, не говоря о системных. Вы знаете, что у некоторых жителей центра нашего города нет дома ванной? Они ходят мыться в общественную баню. В моем округе жители Итальянской улицы не могут убрать из своего двора забор, который незаконно находится там уже 10 лет. Где же то самое величие, которое мы пойдем завтра чествовать на парад? – задала риторический вопрос Грязневич.

Макаров, уже минимум трижды за заседание рассуждавший о параде, отвечать на него не стал. Грязневич рассказала, что люди во власти, с которыми ей приходилось сталкиваться, оставляют приятное впечатление и хотят работать, "но не могут".

- Вся эта мощь государства, его монолит оказались мифом. И сейчас нам предлагают принять поправки в Конституцию, которые еще сильнее укрепят этот монолит. Местное самоуправление, которое и так на ладан дышит, будет подчинено всевозможным администрациям, - продолжила докладчица.

Она перешла к теме голосования по плебисциту, и Макаров тут же отключил микрофон. На тот момент прошло чуть меньше трех минут, но спикер ЗакСа объявил, что подарил Грязневич 30 секунд выступления.

Других желающих поделиться своими мыслями с депутатами не нашлось. Хотя было бы интересно послушать, например, "Патриотов России", которые недавно доказали, что проявляют активность в политическом поле – делегировали в территориальные избирательные комиссии своих представителей, большинство из которых, правда, оказались связанными с единороссами. К сожалению, не было доклада от партии "Новых дел", организованной совсем недавно владельцем Faberlic Алексеем Нечаевым. Их петербургская ячейка была зарегистрирована 7 мая. Впрочем, в следующем году парламентские выборы и очередь к трибуне ЗакСа будет еще больше, чем в 2020-м.

фото: assembly.spb.ru

Сергей Еремеев

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