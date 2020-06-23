СМИ: Всероссийскую перепись населения хотят перенести на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения может состояться в апреле 2021 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным издания, проект постановления о переносе сроков переписи находится на межведомственном согласовании. Изначально планировалось провести перепись в октябре 2020 года. Сообщается, что проект постановления рассылало Минэкономразвития, но по сути его подготовил Росстат.

Источник утверждает, что сейчас согласовывается с Минфином вопрос о том, как перенести финансирование основных расходов на перепись из бюджета 2020 года на 2021-й. Со ссылкой на пояснительную записку собеседник агентства сообщил, что затраты на проведение переписи составят 2020-2022 годах 29,06 млрд рублей.

В Росстате не прокомментировали перенос сроков переписи, сообщив, что решение будет принимать правительство. Ранее ведомство предложило перенести перепись на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.