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19:55

Парад на Дворцовой площади с трибун будут смотреть 220 ветеранов

фото ЗакС политика Парад на Дворцовой площади с трибун будут смотреть 220 ветеранов

На параде на Дворцовой площади 24 июня будут присутствовать всего 720 гостей, из них 220 – ветераны Великой Отечественной войны, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Владимир Кириллов.

По словам Кириллова, ветеранов на площадь доставят "со всеми мерами безопасности с помощью волонтеров, администрации районов". Они уже сдали тесты на коронавирус.

Кроме ветеранов, с трибун за парадом будут наблюдать ветераны военной службы, руководство Западного военного округа, а также медицинские работники, которые "находились в эпицентре борьбы с коронавирусом", рассказал Кириллов. По его словам, таких будет порядка 70 человек.

На входе зрителям будут измерять температуру, они обязаны быть в масках и перчатках. Их рассадят на трибуне с учетом социальной дистанции. Для остальных граждан вход на площадь и прилегающие к ней территории будет закрыт. Кириллов призвал смотреть парад по телевизору.

В 23:00 Кириллов анонсировал праздничный салют. Однако он призвал петербуржцев оставаться дома, поскольку феерверка не будет, и смысла выходить на набережную Невы нет. "Салют лучше посмотреть по телевизору дома", - сказал Кириллов, напомнив, что метрополитен работает до 22:00.


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