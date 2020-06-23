Песков объяснил отставание часов Путина от времени обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отличие времени на часах Владимира Путина во время обращения к россиянам от реального времени обращения тем, что выступление транслировалось в записи, передает РБК.

"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - сказал Песков.

Обращение президента транслировалось в эфире нескольких телеканалов в 17:00 и длилось около 50 минут. Часы президента на начало эфире показывали примерно 14:45-14:50.

Путин во время обращения к россиянам анонсировал, в том числе, продление сроков выплаты доплат медикам и соцработникам, выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в июле, расширение программы льготных кредитов, а также повышение ставки НДФЛ для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей. Их доходы сверх этой суммы предлагается облагать налогом в 15%.