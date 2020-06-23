Жену фигуранта дела "Сети" Бояршинова отпустили из отдела полиции после обморока

Из 78-го отдела полиции отпустили задержанную накануне жену Юлия Бояршинова, участницу проекта "ОВД-Инфо" Яну Сахипову, сообщает Telegram-канал RUPRESSION.

По данным канала, Сахипову закрыли в камере после того, как она более суток провела вместе с другими задержанными в коридоре отдела. Очевидцы сообщили, что она потеряла сознание, и ей вызвали скорую. По свидетельствам от людей у отдела, Сахипова написала отказ от госпитализации. Вскоре ее отпустили из отдела.

Ранее стало известно, что на задержанных, которых доставили в 76-й отдел полиции, составили протоколы о нарушении режима самоизоляции. По данным "Апологии протеста", задержанных из этого отдела отпускают.

Накануне суд приговорил фигурантов дела "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 годам и 5,5 годам колонии соответственно. После этого собравшиеся на улице стали петь песни и скандировать лозунги. В итоге полицейские задержали 30 человек, их развели по разным отделам.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.