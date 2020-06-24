На Дворцовой площади начался парад Победы

В центре Петербурга началась церемония военного парада, приуроченного к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войны. Трансляцию ведет телеканал "Санкт-Петербург". Под торжественную музыку военнослужащие проносят через Дворцовую площадь советское и российское знамена. Принимает парад командующий ЗВО Александр Журавлев, а командует - его заместитель Игорь Серицкий. В парадном строю участвуют 4 тысячи военных.

Отметим, что в этом году из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин перенес парад с 9 мая на 24 июня, а сам этот день объявил для россия выходным.