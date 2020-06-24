В России стало на 7176 больше заражений коронавирусом

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" выпустил обновленную статистику заболеваемости россиян инфекцией COVID-19. По свежим данным, коронавирус обнаружили у 7176 граждан. Как и весь предыдущий период, больше всего новых больных в Москве (+811), Подмосковье (+507) и Петербурге (+212).

За последние сутки ушло из жизни 154 человека с инфекцией, а выздоровело 12393.

Всего с начала эпидемии, пришедшегося в России на март, диагноз зафиксировали у 606881 человек, а летальный исход произошел в 8513 случаях. Страна по-прежнему входит в тройку наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа.