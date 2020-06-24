18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:46

Врио главы Коми намерен идти на осенние выборы как самовыдвиженец

фото ЗакС политика Врио главы Коми намерен идти на осенние выборы как самовыдвиженец

Врио главы республики Коми Владимир Уйба принял решение участвовать в предстоящих сентябрьских региональных выборах, причем сделать он это хочет как самовыдвиженец, сообщает ТАСС.

"Я не состою ни в какой партии, поэтому считаю, что в данном случае я - универсальный боец, со всеми на равных, не выделяя кого-то. Реально мои шансы оценит народ, а я буду объяснять людям, что со мной можно будет связывать будущее республики на ближайшие годы. У меня для этого достаточно накоплено жизненного, профессионального опыта, ресурса", - приводятся его слова.

Среди главных проблем своего региона он назвал массовый отъезд молодежи и старение населения. План их решения в ближайшее время будет включен в предвыборную программу чиновника. В ней, заверил Уйба, не будет "излишней болтовни и пафоса".

Уйбу назначили в апреле - сразу после того, как в один день уволили глав Коми и Архангельской области. В политологической среде распространена точка зрения, по которой отставные губернаторы поплатились должностями за свою неспособность решить проблему со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:32 Путин: Нацизм сокрушил советский народ

11:46 Врио главы Коми намерен идти на осенние выборы как самовыдвиженец

10:50 В России стало на 7176 больше заражений коронавирусом

10:32 Всех поддержавших фигурантов дела "Сети"* у здания суда отпустили из полиции

10:07 На Дворцовой площади начался парад Победы

23 июня, 20:53 Жену фигуранта дела "Сети" Бояршинова отпустили из отдела полиции после обморока

23 июня, 20:18 Песков объяснил отставание часов Путина от времени обращения к россиянам

23 июня, 19:55 Парад на Дворцовой площади с трибун будут смотреть 220 ветеранов

23 июня, 19:53 ЦИК разрешил проводить голосование по Конституции одновременно на улице и в помещении

23 июня, 19:31 СМИ: Всероссийскую перепись населения хотят перенести на апрель 2021 года

23 июня, 19:27 Бог, парад и Конституция: Что волнует непарламентские партии?

23 июня, 18:50 В Вологодской области открываются летние веранды кафе и ресторанов

23 июня, 18:32 В Петербурге задержали активистов с листовками против поправок в Конституцию

23 июня, 18:25 ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева кандидатом в губернаторы Ленобласти

23 июня, 18:19 Путин: Поправки в Конституцию зададут более высокие требования к социально-экономической политике

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru