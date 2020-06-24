Путин: Нацизм сокрушил советский народ

Президент Владимир Путин, выступая на военном параде в Москве 24 июня, произнес эмоциональную речь, посвященную старшему поколению соотечественников, которому удалось победить гитлеровскую Германию 75 лет назад. При этом определенные достижения у врага, если верить главе государства, в ходе противостояния держав тоже имелись.

"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", - гласит его дословная цитата.

В остальном выступление оказалалось традиционным по форме и содержанию: Путин славил ветеранов, назвал победу непревзойденным триумфом и даже отдал должное странам антигитлеровской коалиции, открывшим второй фронт.

Одновременно со столичным мероприятием парад проходил на Дворцовой площади в Петербурге.