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12:32

Путин: Нацизм сокрушил советский народ

фото ЗакС политика Путин: Нацизм сокрушил советский народ

Президент Владимир Путин, выступая на военном параде в Москве 24 июня, произнес эмоциональную речь, посвященную старшему поколению соотечественников, которому удалось победить гитлеровскую Германию 75 лет назад.  Глава государства подчеркнул особое значение подвига советских людей в борьбе с нацизмом. 

"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", - гласит его дословная цитата.

В остальном выступление оказалалось традиционным по форме и содержанию: Путин славил ветеранов, назвал победу непревзойденным триумфом и даже отдал должное странам антигитлеровской коалиции, открывшим второй фронт. 

Одновременно со столичным мероприятием парад проходил на Дворцовой площади в Петербурге.

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