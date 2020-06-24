РПЦ приветствует повышение налога на доходы обеспеченных россиян

В руководстве Русской православной церкви одобрили объявленное накануне президентом Владимиром Путиным повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), зарабатывающих свыше 5 млн в год, с 13% до 15%. Официальный представитель религиозной организации, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, усматривает в этом шаге важную этическую составляющую.

"Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом, по наблюдениям "пресс-секретаря" РПЦ, богатые люди в России с некоторых пор де-факто и так больше отдают обществу, и, в частности, это касается добровольных пожертвований в церковную кассу.

По оценке Путина, нововведение позволит обогащать казну на 60 млрд рублей ежегодно.