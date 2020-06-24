Под Петербургом противники поправок видоизменяют плакаты, зовущие на голосование

На южных подступах к Петербургу жители заметили несколько типичных биллбордов с приглашением на голосование по поправкам в Конституцию, которые перерисовали протестно настроенные граждане, считающие корректировку основного закона вредной для страны. О находке изданию "МБХ Медиа Северо-Запад" рассказал активист Дмитрий Скурихин, зафиксировавший на информационных щитах вдоль Стрельнинского и Таллинского шоссе надписи "Нет" и "Без Путина".

Отметим, что за пакет более чем из 200 уже принятых поправок можно будет проголосовать уже начиная с завтрашнего дня, 25 июня. Наибольшие споры в обществе вызвала так называемая "поправка Терешковой", позволяющая действующему президенту Владимиру Путину обнулить четыре своих президентских срока и избраться еще два раза.

Фотография: Дмитрий Скурихин