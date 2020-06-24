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15:41

После парада Победы Беглов прокатился на блокадном трамвае

фото ЗакС политика После парада Победы Беглов прокатился на блокадном трамвае

После утреннего парада Победы 24 июня на Дворцовой площади губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с блокадниками и старейшими городскими энергетиками проехал на ретротрамвае от Сувовровской площади до здания знаменитой блокадной подстанции на Фонтанке. Для Беглова этот вид транспорта - полноценный герой войны, отмечает пресс-служба Смольного.

"Он был не просто городским транспортом. Трамваи доставляли боеприпасы на передовую, когда фронт подошел вплотную к городу, на них возили грузы, муку на хлебозаводы. На трамваях-"американках", переоборудованных под санитарные, везли в госпиталь раненых бойцов", - напомнил чиновник.

Выражая почтение к ленинградским энергетикам, которым удалось наладить трамвайное сообщение в осажденном городе, Беглов возложил цветы к зданию подстанции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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