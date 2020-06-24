В тексте президентской статьи о Второй мировой Шлосберг увидел признаки "пакта Путина-Сталина"

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг проанализировал вышедшую на минувшей неделе в журнале National Interest и "Российской газете" статью президента Владимира Путина, посвященную деталям Второй мировой войны и взаимоотношениям государств в этот период - в частности, знаменитому пакту Молотова-Риббентропа и присоединению к СССР прибалтийских стран. Декларируемая президентом позиция по болезненному для многих вопросу не оставляет Шлосбергу сомнений: внутри- и геополитические методы Иосифа Сталина поддерживаются нынешним российским лидером, который и не думает критиковать своего предшественника.

"Для аннексии, завершившаяся полной сменой власти и массовыми репрессиями, найдено новое слово: инкорпорация. Нужно понимать: Путин в 1939 году подписал бы и пакт, и секретные протоколы к нему, потому что считает эти действия правильными. Он так считает и прямо об этом сказал. Это по сути объявление об историческом пакте Путина–Сталина", - написал политик на своей странице в Facebook.

По словам "яблочника", президент не особо скрывает своего желания нового передела мира, для чего он и приглашает своих международных партнеров к диалогу.

"И это плохая новость для всех, кто помнит о цене Второй мировой войны", - заключил Шлосберг.

Ранее статью Путина высоко оценил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

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