Десятки деревьев в Пискаревском лесопарке попали под угрозу вырубки

В паблике "Жители Светлановского" появился пост, в котором говорится, что несколько десятков деревьев в Пискаревском лесопарке обозначили характерными порубочными пометками. По мнению автора сообщения и сочувствующих комментаторов, мачтовые сосны в их актуальном состоянии не заслуживают подобной участи.

"Кто-то планирует очень неплохо заработать. Речь идет не о паре-тройке деревьев, а о десятках деревьев. если не о сотне. Практически весь бор под вырубку. Добавлю, что сосен в Пискаревке и так мало, в основном растут березы. Т.е. почти все сосны решили вырубить втихую, под коронавирусный шумок, благодаря запрету на прогулки по паркам", - полагает свидетельница увиденного.

Автор добавляет, что в ближайшее время проблема будет задокументирована, поскольку деревья, по ее оценке, "прекрасные, толстые, высоченные".