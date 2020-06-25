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Поправки в Конституцию

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9:23

В российских регионах началось голосование по изменению Конституции

фото ЗакС политика В российских регионах началось голосование по изменению Конституции

Начиная с сегодняшнего дня, 25 июня, к голосованию по внесению корректив в действующую Конституцию приступили во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа, а также в Уральском и Центральном федеральных округах.

Кроме того, плебисцит в электронном варианте стартовал в Москве и Нижегородской области - по предварительным заявкам.

Голосование завершится 1 июля, затем в течение семи дней будут подводить результаты. Следует напомнить, что изначально процесс должен был произойти еще в апреле, однако его отменили ввиду ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в Основной закон страны предлагается включить свыше 40 дополнений. Ключевое позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина и даст ему право при желании вновь избираться главой государства.

Среди прочих изменений имеется и такое, которое наделяет Конституционный суд правом не исполнять решения международных организаций, в частности - ЕСПЧ; бывшие президенты объявляются "неприкосновенными", закрепляется понятие бога и брака как союза мужчины и женщины.

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