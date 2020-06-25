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9:46

Беглов поведал о впечатлениях, полученных на параде Победы

фото ЗакС политика Беглов поведал о впечатлениях, полученных на параде Победы

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отчитался о прошедшем накануне, 24 июня, параде по случаю 75-летия со Дня Победы. Впечатления губернатора приведены на его официальной станице "ВКонтакте".

Беглов напомнил, что на мероприятие были приглашены 168 ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны и труженики тыла.

По словам губернатора, власти предельно внимательно отнеслись к обеспечению безопасности столь почетных гостей: всех рассадили, соблюдая социальную дистанцию, продезинфицировали транспорт, на котором он приехали, обработали задействованную в параде технику. Кроме того, предварительно весь обслуживающий персонал проверили на наличие коронавируса.

"Но это - технические моменты, которые были подчинены главному - выразить благодарность нашим ветеранам. За то, что отстояли нас тогда. За то, что хранят историческую память", - отметил городской глава.

Напомним, после праздничного шествия войск Беглов покатался на блокадном трамвае.


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