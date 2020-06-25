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10:11

В Гатчине полиция задержала ЛГБТ-священника за "антипутинский" плакат

фото ЗакС политика В Гатчине полиция задержала ЛГБТ-священника за "антипутинский" плакат

Минувшим днем внимание гатчинских правоохранителей привлек ЛГБТ-активист и священник Александр Хмелев, вышедший с одиночным пикетом к площадке, на которой в честь парада Победы была выставлена военная техника, делится "Север.Реалии".

На плакате, который держал в руках Хмелев, имелась надпись "Русь, покайся" и осуждающие милитаризм высказывания.

""По словам Хмелева, их больше привлекло не содержание плаката, а то, что по периметру он был обклеен скотчем с надписью „Россия без Путина" или что-то в этом роде. Это скотч с какой-то старой акции", - рассказал о деталях произошедшего правозащитник Динар Идрисов.

Активиста доставили в местный отдел полиции и продержали там несколько часов, после отпустив его без протокола.

"Ему сказали, что вызывали сотрудников центра по борьбе с экстремизмом из Петербурга. На что Саша сказал, что прочитает им праздничную проповедь. Потом стали пугать тем, что повезут в ФСБ. На это он сказал, что давно хотел предложить сотрудникам ФСБ покаяться", - поделился Идрисов.

На этом правоохранители не остановились, заявив Хмелеву, что он нарушил постановление о запрете массовых мероприятий, на что он заметил, что лишь стоял в не требующем согласования одиночном пикете, а массовое мероприятие - это выставка военной техники. На этом вопросы у полиции кончились и мужчину отпустили.

Александр Хмелев - открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин.

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