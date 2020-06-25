В Пушкине голосование по Конституции проводят во дворе

В городе Пушкин участковая избирательная комиссия №1959 25 июня организовала голосование по поправкам в Конституцию на детской площадке во дворе домов №59 и №61 по Школьной улице, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование должно пройти с 10:00 до 11:30 часов, сообщила ЗАКС.Ру секретарь УИК Мария Рамазанова. По ее словам, им поступило заявление от руководителя жилого управления о желании жителей дома проголосовать во дворе. Всего такой способ плебисцита захотели около 10 человек, уточнила Рамазанова.

Она добавила, что к 12 часам УИК отправится организовывать голосование для дома №57. Там участок будет в течение двух часов "перемещаться" вдоль дома - он большой, заявила секретарь комиссии.

За первый час во дворе на Школьной улице проголосовали только три человека. Один из членов УИК несколько раз по громкоговорителю приглашал местных жителей принять участие в плебисците, но на его призывы пока никто не откликнулся.

София Саттарова