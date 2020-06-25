СК прекратил "охоту" на петербуржца, сбежавшего из обсерватора

В Петербурге региональное управление Следственного комитета закрыло уголовное дело в отношении Георгия Образцова, который весной, после возвращения из Швейцарии, был помещен в обсерватор и сбежал из него. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на его адвоката Нодара Боколишвили.

"Дело прекращено, мы подавали ходатайство, да и сами следователи, думаю, поняли, что состава преступления нет", - рассказал он.

Образцов самовольно покинул пансионат "Заря" в Репино в конце марта, куда его ранее доставили с подозрением на коронавирус.