Комитет "НЕТ!" призвал Навального, Явлинского и Дудя отказаться от бойкота голосования по поправкам

Организаторы кампании "НЕТ!", убеждающие людей в необходимости голосовать против поправок в Конституцию, выпустили обращение к политикам Алексею Навальному, Григорию Явлинскому и блогеру Юрию Дудю, которые занимают позицию бойкота. По мнению авторов обращения, для страны сейчас жизненно важно, чтобы столь влиятельные люди поменяли свой взгляд на проблему и присоединились к протестному голосованию, призвав к тому же своих сторонников.

"Мы способны помочь российскому обществу стать политической силой. Сегодня у нас всех есть шанс спасти Россию — или прожить всю жизнь с горьким ощущением того, что в самый важный момент, когда наш голос должен был звучать громче всего, мы промолчали", - говорится в тексте.

В своем Twitter Навальный парировал обращенный к нему призыв, адресовав Андрею Пивоварову вопрос следующего содержания: "Уточни, ты хочешь, чтобы я проголосовал в багажнике или на лавке?".

По мнению Навального, в переубеждении сильнее нуждается не он, а люди, одобряющие поправки.

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