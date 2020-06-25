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Поправки в Конституцию

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12:02

Во Владивостоке участок для голосования сделали из багажника в авто

фото ЗакС политика Во Владивостоке участок для голосования сделали из багажника в авто

Председатель приморского отделения Партии Роста Кирилл Батанов опубликовал в Facebook видеозапись, на кадрах которой, по его словам, изображен участок для голосования по поправкам в Конституцию, расположенный в багажнике автомобиля.

"Для неверующих! Нововведение нашей избирательной системы "Избирательный участок в багажнике!" - прокомментировал запись партиец.

Батанов утверждает, что действо происходит возле жилого дома по улице Русской, 48.

Ранее Центризбирком разрешил региональным комиссиям открывать участки для проведения плебисцита на улице - в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом поступили, например, в Пушкине, расположив столы на открытом воздухе.

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