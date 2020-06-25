Тихонова требует, чтобы на наземном транспорте включили кондиционеры

Справедливоросс из петербургского парламента Надежда Тихонова в письменном виде потребовала у председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова воздействовать на транспортные компании с тем, чтобы они использовали кондиционеры в наземном общественном транспорте, поскольку уже не первую неделю в городе наблюдается жара.

"На улице +29 С, в автобусах и троллейбусах находиться невозможно: нет кондиционеров, ещё и система охлаждения двигателя работает внутри салона фактически как печка. Возможно, перевозчики не используют кондиционеры, так как это требует дополнительных затрат на их заправку и обслуживание, но ведь эти расходы входят в стоимость билетов, которые оплачивают пассажиры", - прокомментировала Тихонова свое действие.

В письме она напоминает о том, что разработанные Минтрансом правила обязывают держать температуру в салоне между 12 и 25 градусами, а также о том, что через кондиционер физически невозможно передать кому-либо коронавирус.

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