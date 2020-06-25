Журналист "Дождя" смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Дважды - на участке и в электронном виде - получилось поучаствовать в голосовании по изменению Конституции журналисту телеканала "Дождь" Павлу Лобкову: для подтверждения данного факта он специально сделал видеозапись.

Лобков рассказал, что превентивно он зарегистрировался для участия в электронном плебисците, однако сегодня утром решил сходить на участок, где ему без проблем выдали бюллетень.

После он зашел на московский сайт для голосования mos.ru и не увидел никакой отметки о том, что уже отдал свой голос очно. Бюллетень ему выдали вновь.

Не без курьезов проходит голосование и во Владивостоке: там один из участков организовали в багажнике автомобиля.