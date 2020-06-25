"Пулково" заработает в штатном режиме с 1 июля

Начиная с 1 июля главная воздушная гавань Северной столицы - аэропорт "Пулково" - начнет работать в штатном режиме, оповестил её директор Леонид Сергеев в разговоре с "Петербургским дневником".

По его словам, с приходом лета пассажиропоток начал стабильно расти, поэтому держать аэропорт закрытым в течение четырех часов не имеет смысла.

По сравнению с маем, продолжил Сергеев, когда путешествующих в авиаформате было в среднем в районе девяти тысяч, к середине июня поток пассажиров стал составлять уже 19 тысяч в сутки.

Ожидается, что за счет перелетов в Краснодарский край и Крым трафик увеличится до 30 тысяч человек. "Но это всё равно вполовину меньше, чем в прошлом году", - констатировал он.

Зарубежные направления, по прогнозам Сергеева, возобновятся ближе к сентябрю.