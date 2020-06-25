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14:33

Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

фото ЗакС политика Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сочла "провокацией" двойное голосование по поправкам в Конституцию журналиста "Дождя" Павла Лобкова, уведомляет "Интерфакс".

"Прям специально „подарки" готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", - сетует чиновница.

В то же время зампредседателя ЦИК Николай Булаев полагает, что возможность у представителя прессы появилась потому, что "кто-то" непрофессионально выполняет свои обязанности, а Лобков, в свою очередь, явлется правонарушителем.

"Процедуру вы знаете - те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - пообещал Булаев.

В движении в защиту прав избирателей "Голос" предположили, что Лобкова могут оштрафовать по ст. 5.22 КоАП, предусматривающей наказание до 30 тысяч рублей.

Ранее Лобков опубликовал подтверждающее факт его двойного голосования видео, в котором он сначала появляется на участке, где ему выдают бюллетень, а после делает это дома онлайн.

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