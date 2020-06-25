В Петербурге производство автомобилей упало на треть

Аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб" выпустило статистический отчет, согласно которому за первые пять месяцев 2020 года в Петербурге произвели на 30% меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Абсолютная цифра составила 110,9 тысяч машин. Речь идет о моделях, выпускаемых на заводах Hyundai, Nissan и Toyota.

"Заводы вынуждены реагировать на обвал спроса, вызванный ограничениями работы автосалонов в апреле и мае, а также падением курса рубля. Так, за апрель-май продажи петербургских автомобилей в России сократились на 66% по отношению к такому же периоду прошлого года", - прокомментировал статистику эксперт агентства Евгений Еськов.

В свою очередь, объем продаж с начала года снизился на 22%. Самой популярной моделью, выпускаемой в Петербурге, остается Kia Rio: их с января по май продали более 28 тысяч.