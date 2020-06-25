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14:54

"Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

фото ЗакС политика "Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

Глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко заверил, что вверенный ему орган госвласти не выдавал рекомендации своим подведомственным учреждениям принуждать кого-либо участвовать в голосовании по внесению корректив в Конституцию.

"Это все может быть фейком. Первоначальные, которые нам поступали через интернет, - это фейковые вбросы. Надо с ними разобраться. Мы всем заинтересованным дали такой сигнал, что нужно разобраться, и принуждать мы никого не собираемся и не рекомендуем другим заинтересованным этим заниматься. Если это не фейковая тема, будем направлять в СК и прокуратуру для полного разбора", - приводит его высказывание "Фонтанка".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова представила перечень петербургских бюджетных учреждений, откуда поступала информация о принуждении к участию в плебисците. Всего поступило 27 жалоб.

ЗАКС.РУ ранее уже рассказывал о многочисленных жалобах так называемых бюджетников на принуждение к досрочному голосованию по месту работы. Зачастую сотрудников госпредприятий просят отчитываться начальству о том, где они намерены голосовать, иногда предлагая за волеизъявление во время "досрочки" отгулы. Пять депутатов Законодательного собрания Петербурга подписались под обращением к губернатору Александру Беглову с требованием пресечь эту практику. В то же время в Горизбиркоме такую "организационно-разъяснительную работу" оценивают положительно, считая, что она лишь помогает разграничить потоки голосующих. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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