Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты высказал свою позицию относительно возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, о котором в последнее время говорится в СМИ и социальных сетях. Для него это - неприемлемая форма организации плебисцита.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - цитирует высказывания главы государства РИА "Новости".

Отметим, что, в свою очередь, глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко склонен предполагать, что сведения о "принудиловке" - фейк, основываясь на том допущении, что "все может быть фейком". Ранее пять депутатов ЗакСа просили губернатора Александра Беглова каким-либо образом остановить давление на бюджетников, которых заставляют идти на стартовавшее 25 июня голосование.

Примечательно, что в России отменен нижний порог явки.

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