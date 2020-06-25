Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие

Экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин признался, что совершенно не удивлен повышению НДФЛ (налога на доходы физического лица) до 15% для граждан с годовым заработком более 5 млн рублей. Он обратил внимание на другое: в его представлении, это решение президента Владимира Путина было далеко не самым для него легким по репутационным соображениям, а потому скорее вынужденным.

"Переход к прогрессивной шкале для Путина - это некое символическое действие, причем действие очень неприятное. Если кто-то еще за что-то Путина хвалил за последние двадцать лет, так это именно за удачную налоговую реформу, которую он провел в первые два года своего у власти пребывания. Фактически любой даже критически настроенный обыватель говорил, что налоговая реформа все-таки была успешной", - артикулировал профессор свою точку зрения в интервью "Эху Петербурга".

В свою очередь, спокойная реакция ученого и отсутствие у него удивления связаны с тем, что чуть ли не все ключевые обещания Путин впоследствии дезавуирует своими действиями, и налоговый "поворот" был тоже давно ожидаем. К числу аналогичных действий, напомнил Травин, можно отнести переписывание Конституции и повышение пенсионного возраста, на что глава государства обещал никогда не идти.

Напомним, что с начала 2000-х годов "белые" доходы каждого россиянина облагаются 13-процентным налогом.