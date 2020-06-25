В Шушарах заметили вывеску избиркома на автомобиле

В поселке Шушары член УИК№1841 Денис Андреев 25 июня случайно заметил автомобиль с вывеской "Избирательный участок №1994".

Андреев заметил внутри припаркованного автомобиля ручку и листы бумаги, однако никаких людей поблизости не было. Связаться с УИК №1994 или отвечающей за нее ТИК №20 ЗАКС.Ру не удалось.

Территорией УИК № 1994 являются дома на Первомайской, Пушкинской и Школьной улицах в поселке Шушары. Автомобиль был замечен на углу Первомайской и Вишерской улиц.

Ранее СМИ сообщали об избирательном участке во Владивостоке, расположившемся в багажнике автомобиля. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что волеизъявление вне помещений "четко прописанная процедура, а не самодеятельность". "Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей", - цитирует ее ТАСС.

ЗАКС.Ру также рассказывал об избирательном участке во дворе Школьной улицы в городе Пушкин.

фото Дениса Андреева