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16:39

Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

фото ЗакС политика Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

На Торговом мосту через Крюков канал, соединяющем между собой старую и новую сцены Мариинского театра, после капитального ремонта возобновили движение. В ходе работ переправе демонтировали все три пролета, а после возвели современные, передает строительное издание "Канонер". В последний раз аналогичным образом с ней поступили шестьдесят лет назад.

Несмотря на то, что со слов представителей заказчика работ, Мостостроя, в дальнейшем на мосту должны будут соорудить некую монолитную железобетонную плиту, сильно поменять внешний вид переправы у исполнителей получится едва ли, поскольку она числится как культурно-исторический памятник регионального значения.

Мост является продолжением улицы Союза Печатников, и история его берет отсчет с конца XVIII века.

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