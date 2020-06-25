18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:06

"Осталось оборудовать пулемётные гнёзда": Парк 300-летия огородили от вторженцев вторым забором

фото ЗакС политика "Осталось оборудовать пулемётные гнёзда": Парк 300-летия огородили от вторженцев вторым забором

По всему периметру Парка 300-летия Петербурга установили второй забор: это сделано для того, чтобы огородить зеленую зону от посетителей - на время, пока в Северной столице полностью не отменят режим повышенной готовности, уведомляется в паблике "Лахта Онлайн".

Уточняется, что сетка установлена в районе залива неподалеку от "Лахта-Центра".

"Осталось оборудовать пулемётные гнёзда и выкопать рвы", - усмехаются пользователи.

Официально в городе на Неве парки и скверы закрыты с 28 марта. Несмотря на штрафы и предписания властей, в тот же пляж у Парка 300-летия постоянно сквозь в дыры в заборе проникают люди, не страшащиеся запретов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:45 Уставной суд решит, имеет ли правительство Петербурга право вводить штрафы за отсутствие масок

17:23 Не годного к службе сотрудника ФБК Ионова отправили в армию

17:06 "Осталось оборудовать пулемётные гнёзда": Парк 300-летия огородили от вторженцев вторым забором

16:58 В Политехе работают над созданием новой вакцины против коронавируса

16:39 Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

16:31 "Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

16:20 В Шушарах заметили вывеску избиркома на автомобиле

15:53 Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие

15:21 За развратные действия со школьницей активистов "Весны" отправили в колонию строгого режима

15:11 Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

14:54 "Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

14:49 В Петербурге производство автомобилей упало на треть

14:33 Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

14:27 Дом трудолюбия в Кронштадте признали историческим памятником

13:55 Памфилова: Мы разработали меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет в мире

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru