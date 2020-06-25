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18:50

Лидера "Коммунистов России" оштрафовали за "незаконный" запуск воздушных шариков

фото ЗакС политика Лидера "Коммунистов России" оштрафовали за "незаконный" запуск воздушных шариков

Хорошевский суд Москвы счел, что лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин организовал во время режима обязательной в Москве самоизоляции несогласованную акцию (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Своим "несчастьем" глава партии поделился с "МБХ медиа".

"Мы сначала заявили ходатайство об отводе судьи, потому что он трем нашим товарищам вынес аналогичные решения, несмотря на наши доводы, но суд отклонил их. […] В отношении депутата должен соблюдаться особый порядок по части привлечения к административной ответственности, который прописан законом, поскольку я депутат Ульяновского Законодательного собрания. Таким образом, суд привлек меня, как я считаю незаконно, к административной ответственности и наложил штраф", - поведал Сурайкин.

Ранее столичные правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении лидера "Коммунистов России" и 13 сотрудников партгазеты, жаловавшихся на "осаду" офиса полицейскими.

Ранее, напомним, Сурайкин сообщал, что в мае полиция в течение нескольких дней блокировала офис партии после того, как редакция газеты в нарушение режима самоизоляции запустила в небо шарики, пообщавшись после с журналистами.

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