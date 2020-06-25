Лидера "Коммунистов России" оштрафовали за "незаконный" запуск воздушных шариков

Хорошевский суд Москвы счел, что лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин организовал во время режима обязательной в Москве самоизоляции несогласованную акцию (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Своим "несчастьем" глава партии поделился с "МБХ медиа".

"Мы сначала заявили ходатайство об отводе судьи, потому что он трем нашим товарищам вынес аналогичные решения, несмотря на наши доводы, но суд отклонил их. […] В отношении депутата должен соблюдаться особый порядок по части привлечения к административной ответственности, который прописан законом, поскольку я депутат Ульяновского Законодательного собрания. Таким образом, суд привлек меня, как я считаю незаконно, к административной ответственности и наложил штраф", - поведал Сурайкин.

Ранее столичные правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении лидера "Коммунистов России" и 13 сотрудников партгазеты, жаловавшихся на "осаду" офиса полицейскими.

Ранее, напомним, Сурайкин сообщал, что в мае полиция в течение нескольких дней блокировала офис партии после того, как редакция газеты в нарушение режима самоизоляции запустила в небо шарики, пообщавшись после с журналистами.