В Петербурге начинают работу летние кафе и вновь открываются парки

Петербургские парки вновь откроются для прохожих 28 июня, сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". Скамейки и архитектурные формы в них будут регулярно дезинфицировать. При этом аттракционы функционировать не будут. Вместе с парками станут доступны детские площадки.

"Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах смогут продавать только продовольственные товары заводского производства в индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и скверах запрещена", - говорится в тексте постановления Смольного.

Днем позже, 29 июня, откроют двери летние кафе, где должна будет соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра между столиками. В тот же день откроются также салоны педикюра и маникюра, куда потребуется записываться предварительно.

"Также с 29 июня разрешается предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Разрешается социальное обслуживание на дому негосударственными поставщиками социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг", - гласит все тот же документ постановления.

Наконец, группы детского сада численностью не более 12 человек смогут возобновить посещение этих учреждений.

Все перечисленные выше общественные места закрыты из-за пандемии уже три месяца.

Отметим также, 25 июня в СМИ появилась информация о прекращении практики выписывания штрафов за посещение петербургских парков. Однако позже объединенная пресс-служба судов опровергла эту информацию в беседе с "Росбалтом".