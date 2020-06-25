Суд отказался взыскать с Бортко долги за агитационные материалы

Кинорежиссер и кандидат в петербургские губернаторы в 2019 году Владимир Бортко благодаря решению Октябрьского районного суда избавился от необходимости выплачивать долг в 4,1 млн рублей за свою агитационные материалы. Об этом пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Истцом выступало ООО "Реклама-центр", изготовившая для депутата Государственной думы от КПРФ полиграфическую продукцию. В компании заявляли, что, несмотря на заключенный с Бортко договор об услугах на три месяца оплатил он только два из них.

Напомним, что с осенних выборов прошлом году режиссер снялся, не попав таким образом в бюллетень. Он объяснил свое решение нечестными условиями игры, неравенством возможностей кандидатов.

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