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Поправки в Конституцию

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19:41

В офис "Открытой России" в Петербурге пришли полицейские, в Москве - провокаторы

фото ЗакС политика В офис "Открытой России" в Петербурге пришли полицейские, в Москве - провокаторы

К офису "Открытой России" в Петербурге 25 июня пришли сотрудники правоохранительных органов, сообщила ЗАКС.Ру председатель организации Анастасия Буракова. По ее словам, офис находится в жилом доме, поэтому попасть в него просто так полицейские не могут. 

Возле здания собирается все больше сотрудников в форме и в штатском, рассказала Буракова. Она уточнила, что один из них - криминалист с чемоданчиком. 

Она предполагает, что полицейские хотят изъять материалы касающиеся агитации против поправок в Конституцию. 

- Мы публично заявили, что мы всем желающим, несогласным с поправками в Конституцию, выдаем агитационные материалы. Это в основном стикеры и листовки, которые они могут распространить где возможно. С шести до восьми вечера каждый день выдавали в офисе стикеры, листовки. Судя по тому, что сегодня было у социалистов, у сторонников Платошкина, и по тому, как ребят из "Бессрочного протеста" задержали возле типографии, когда они шли за тиражом, я могу сказать, что это попытка самого настоящего форменного грабежа - хотят изъять вот эти тиражи, чтобы мы их не раздавали и никак не распространяли, - предположила активистка. 

Буракова напомнила, что Центральная избирательная комиссия заявляла о возможном проведении агитации как за, так и против. Также в материалах "Открытой России" нет никакой противозаконной информации, добавила председатель организации. По ее мнению, сейчас собравшиеся у петербургского офиса полицейские решают вопрос о санкции на обыск. Пока они ничего не объясняют, сообщила Буракова:

- Рядом стоит Сергей Кузин (депутат МО "Гавань" - прим. ЗАКС.Ру). Он пытается выяснить, в чем дело и почему они здесь стоят. Сотрудники улыбаются и говорят, что они стоят, где хотят.

Она сообщила, что в московском офисе "пока только провокаторы". Они пытались попасть внутрь помещения, а сейчас просто стоят у входа - действия свои не комментируют, рассказала Буракова. 

София Саттарова


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