Романов: Уклонение от голосования по поправкам - продолжение гражданской самоизоляции

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов связал между собой помощь государства гражданам, наиболее пострадавшим от пандемии, с голосованием по поправкам в Конституцию. В его трактовке, правительство и президент продемонстрировали и доказали своими действиями по борьбе с инфекцией, что заслуживают визита граждан на участки и их одобрительного голосования.

"В сложившихся условиях отворачиваться от государства, игнорировать его приглашение к участию в плебисците по поправкам в Конституцию, — это продолжение добровольной самоизоляции. Как при коронавирусе, только – не в физическом, а в гражданском и правовом смысле. Но движение истории, ход эволюции, успешное развитие России это остановить не может", - цитирует депутата его персональная пресс-служба.

Для него сегодняшний день 25 июня стал точкой отсчета нового летоисчисления. По признанию Романова, он рад отдать свой голос за поправки уже в четвертый раз - после поддержки законопроекта в трех чтениях.