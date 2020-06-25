Общественная палата: Разбираемся со случаями отсутствия наблюдателей на избирательных участках

Руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков сообщил ЗАКС.Ру, что ведомство занимается вопросом отсутствия наблюдателей на некоторых избирательных участках города. По его словам, в палату поступает подобная информация, но не всегда она бывает правдивой - некоторые сообщения не подтвердились. Там же, где подтвердилось, ОП уже ведет работу и выясняет, почему наблюдателей не было на месте, заявил Малков.

- Если говорить о районах, где действительно был такой случай, когда наблюдатели, возможно, не присутствовали на избирательном участке, мы сейчас с этим случаем разбираемся. Возможно, просто они либо вышли на надомное голосование, либо по какой-то причине ушли с избирательного участка и не были замечены нашей рабочей группой, - сообщил представитель Общественной палаты.

На вопрос о том, где полдня были наблюдатели, прикрепленные к уличному голосованию УИК №1959, Малков ответил, что об этом участке информации не было. Он обещал разобраться с ситуацией. Если же где-то все-таки не будет хватать наблюдателей, то их количество на участке увеличат, заявил руководитель аппарата палаты. При этом, добавил он, наблюдателей и так достаточно - более 12 тысяч. Это по шесть человек на один участок, заметил Малков.

София Саттарова