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Поправки в Конституцию

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21:40

В первый день голосования Горизбирком Петербурга получил 20 обращений

фото ЗакС политика В первый день голосования Горизбирком Петербурга получил 20 обращений

Заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский по итогам "первого дня голосования до дня голосования" 25 июня сообщил журналистам, что в Горизбирком уже поступило 20 обращений. 

Представитель городской комиссии считает, что это, скорее, демонстрирует, что "голосование идет спокойно", так как это число для пятимиллионного города небольшое. Только девять из 20 жалоб касается недостатков в работе комиссий.

- в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило всего 20 обращений. В том числе: шесть граждан просто заявляют о своей гражданской позиции, двое - хотят получить информацию, три обращения не касаются избирательной системы, но также будут проверены, а в девяти случаях речь идет о неких недостатках избирательной системы, - заявил Марголин-Каганский во время пресс-подхода в Медиацентре Союза журналистов России.

По его словам, пять жалоб уже были проверены, и изложенные в них сведения не соответствуют действительности. А еще четыре отправлены на дополнительную проверку. Однако, отметил представитель ГИК, ни в одной из жалоб не сообщалось о чем-то, что могло бы серьезно повлиять на достоверность волеизъявления петербуржцев. 

Само голосование по поправкам в Конституцию он назвал "уникальным историческим событием, не имеющим аналогов и проходящим по совершенно новым правилам". В целом первый, "организационный" день работы сотрудник Горизбиркома оценил положительно. 

Марголин-Каганский также отметил, что за сегодняшний день было несколько проблемных ситуаций, связанных с работой СМИ на участках, но, заверил представитель ГИК, с членами участковых комиссий оперативно проводилась разъяснительная работа и конфликты улаживались. Так, например, неназванный сотрудник зарубежного СМИ с аккредитацией МИД РФ был допущен до работы на участке, после разъяснения Горизбиркома, что все журналисты, получившие аккредитацию, имеют равные права, рассказал Марголин-Каганский. 

Напомним, утром 25 июня заместитель председателя ТИК №24 Павел Дмитриев попытался запретить корреспонденту ЗАКС.Ру работать на участке №1545 и вести съемку. После обращения в Горизбирком претензии к журналисту прекратились, а Дмитриев принес извинения. 

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