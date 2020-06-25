На дворе трава, на траве дрова, на дровах... бюллетень

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. В погоне за безопасностью избирателей участковые комиссии организуют плебисцит во дворах: на детской площадке, в автобусе, багажнике и в кустах. Один из них посетил и ЗАКС.Ру.

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

От багажника до пенька

Голосование на улице в России проводится впервые. Такой способ плебисцита глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова анонсировала 2 июня. Она рассказала, что везде его проводить не будут - не хватит сил. Однако, если же жители какого-то многоквартирного дома подадут много заявок, то для них можно организовать выездной избирательный участок во дворе. Проводить уличное голосование можно с 25 по 30 июня, уточнила Памфилова.

Но уже 25 июня глава ЦИК сообщила, что поступают жалобы на выездное голосование. Она заявила, что все голосуют только в легких навесах.

- В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе, - цитирует главу Центризбиркома ТАСС.

Она сообщила, что голосование на улице имеет четкую процедуру. Всё проходит при присутствии наблюдателей, добавила Памфилова.

Глава ЦИК, однако, ошиблась. Избирательный участок №838 в багажнике автомобиля организовали во Владивостоке, сообщил председатель регионального отделения "Партии Роста" Кирилл Батанов в Facebook. Местный избирком сообщил, что такой способ используется из-за дождя:

"Поступила заявка из дома на голосование, обычно мы в таких случаях приезжаем, и если кто-то еще из дома хочет проголосовать, мы на лавочке у дома все оформляем, но сейчас дождь, поэтому в багажнике машины устроили. Это обычная практика", - сказали ВВС в УИК № 838.

Глава Облученского городского поселения (Еврейская автономная область) Евгений Рекеда тоже проголосовал в багажнике и рассказал об этом в Instagram.

фото: Евгений Рекеда, Instagram

В петербургском поселке Шушары тоже обнаружили машину с наклейкой о голосовании. Правда самого плебисцита рядо не обнаружено.

Не только автомобили используют для голосования, но и автобусы - как например в Твери. В Перми поставили палатку, а в Калининграде все происходит просто на лавочках во дворе. В городе Клинцы Брянской области голосование вообще организовали на пеньке у колодца. На фотографиях видно, что у выездных участков отсутствуют информационные стенды, а где-то и столы с оградителем для голосования.

фото Штаба Навального в Брянске

В Петербурге тоже не обошлось без уличных участков. Проголосовать можно было прямо у выхода из дома №24 по улице Седова или на проспекте Ветеранов. Экс-кандидат в МО "Екатерингофский" Александр Шуршев запечатлел избирательный участок во дворе одного из домов этого муниципалитета. На столе у членов комиссии располагалось приложение к "Комсомольской правде" с агитацией за поправки, сообщил Шуршев. По его словам, на вопрос о наличии средств защиты одна из членов УИК ответила ему, что презервативы в сумке.

Ближе к детям

ЗАКС.Ру же побывал на выездном избирательном участке №1959. С 10:00 до 11:30 часов там проводили голосование на детской площадке во дворе домов №59 и №61 по улице Школьной в Пушкине. Участковая комиссия расположилась прямо на солнцепеке между песочницей и качелями. Образцово показательный участок: и стулья на расстоянии от стола, и антисептик, и одноразовые ручки, и стенд с информацией - не чета голосованию на пеньке.

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

При этом, согласно постановлению правительства Петербурга №121, посещение детских площадок все еще запрещено. Ходить на них можно будет только с 28 июня, по новым изменениям в документ.

Заявку же на уличный плебисцит в этом дворе комиссия получила от руководителя жилищно-коммунального управления, сообщила ЗАКС.Ру секретарь УИК Мария Рамазанова. Ему же о желании такого плебисцита около 10 избирателей сообщили устно, уточнила секретарь комиссии. Но все избиратели участка №1959 согласившиеся пообщаться с ЗАКС.Ру 25 июня на уличном мероприятии заявили, что о голосовании во дворе узнали из объявления у парадной или случайно - выглянув в окно или проходя мимо. Найти тех, кто стал инициаторами плебисцита во дворе, изданию не удалось.

Расставив все необходимо для голосования, основная часть членов участковой комиссии уехала в свое помещение, а у песочницы осталось только два сотрудника УИК: Елена Трубникова и Андрей Любимов. Практически сразу, как участок приступил к работе, проголосовать пришло три человека. Один из них, пожелавший остаться анонимом, сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что увидел объявление на доме о возможности проголосовать во дворе и решил воспользоваться этим вариантом.

Следующий час был относительно скучным. Члены УИК развлекали себя тем, что возвращали на место вновь и вновь падающую кабинку для тайного голосования, объявляли в громкоговоритель, что жители близлежащих домов могут поучаствовать в плебисците прямо во дворе, и зазывали всех проходящим мимо людей в свой закуток. Гуляющие с детьми женщины интересовались информационным стендом, но голосовать не желали. Осудил мероприятие у песочницы и проходящий мимо молодой человек: показал два больших пальца вниз и произнес "Беее".

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Призывы членов комиссии к посетителям детской площадки под конец размещения участка там все же возымели свои плоды: по поправкам проголосовало еще пять человек. В том числе и выходивший выбросить мусор Виталий Мельников. Ему голосование на улице понравилось:

- Это удобно, кстати, на улице. Не в помещении, здесь более безопасно. И потом это рядом, не нужно мне идти на Железнодорожную, - поделился своим мнение Мельников с ЗАКС.Ру.

Помещение УИК №1959 находится в районном подростковом центре "Пушкинец" на улице Железнодорожная, 56. От него до Школьной, 59 около 500 метров дворами и по более прямому маршруту - 850 метров.

Пожилая женщина, представившаяся как Светлана Викторовна, в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что голосование во дворе - это "очень хорошо". По ее словам, у нее больные ноги и на сам участок в помещении она бы не пошла - очень далеко.

По мнению Любимова и Трубниковой, уличное голосование хорошо для избирателей: в сложившейся эпидемиологической обстановке оно более безопасно и проще проголосовать во дворе, чем идти в "Пушкинец". Самим же членам УИК пришлось несладко: полтора часа они просидели на солнцепеке.

- Мы хоть солнышко словим на нашей питерской погоде, - оптимистично отметила Трубникова.

Не так позитивен был зампредседателя УИК №1959 Виталий Куров. По его словам, ему жалко своих членов комиссии, которым приходится сидеть на солнце несколько часов. Он добавил, что вместе с председателем участкового избиркома будет искать большой зонт от солнца.

Под вашими окнами

Пока же УИК №1959 переехал к дому №57 на Школьной улице под деревья прямо напротив здания - непосредственно под окна избирателей. Здесь, по словам Курова, заявление на голосование тоже оставлял руководитель ЖКС. Зампред комиссии уточнил, что везде в среднем около 12-25 человек изъявили желание проголосовать во дворе.

Куров сообщил, что оповещали жителей о голосовании во дворе за два-три дня. При этом, некоторые объявления у входа в парадные неизвестные срывали и их приходилось вешать по несколько раз, отметила Трубникова. Она считает, что отчасти из-за этого на улице голосует не очень много людей. К тому же, добавила член УИК, это новый способ плебисцита, к которому избиратели пока не привыкли и относятся настороженно.

Однако, на новом месте у комиссии появилось больше "клиентов". Любимов продолжал зазывать проходящих мимо людей:

- Здравствуйте, не хотите проголосовать? - обратился он к прохожей.

- Нет, спасибо, - ответила она и быстро ушла.

Но член УИК не терял надежду: всех проходящих мимо зазывал на плебисцит. В ход снова шел громкоговоритель. Он возымел свой успех: пожилая женщина вышла к комиссии и стала жаловаться, что из-за них у нее перестал работать телевизор.

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

- Мы никак не можем влиять на ваш телевизор. У нас ни одно устройство не подключено! - заверила пенсионерку Трубникова.

Женщина ушла, но вскоре снова вернулась - уже с паспортом, чтобы проголосовать. Подходили и другие жильцы дома, которые положительно отзывались о нововведении. Не понравилось оно только одному молодому человеку, который назвал происходящее фикцией.

- Это такое теперь голосование? Это же фикция! Где камеры? Где наблюдатели?

- Вот! Вот! - радостно указали на корреспондента ЗАКС.Ру члены комиссии.

Корреспондент попытался возразить, что представляет здесь СМИ, а не наблюдателей, но прервать пламенную речь молодого человека было сложно.

- Продали уже давно вашу страну! Ваши же дети потом будут страдать! - продолжал прохожий.

Члены комиссии молчали. Молодой человек, уже отойдя от представителей УИК, завершил речь риторическим вопросом:

- Стоят ли эти деньги всей жизни?

Громкого ответа на высказывания не было. Возмущался самим фактом голосования и политикой президента Владимира Путина и другой молодой человек. Он завел разговор с женщиной в возрасте, доказывая, что Путин ничего хорошего для страны не сделал. Она же в ответ утверждала, что сделал, но примеры привести не смогла. Пожилой мужчина, пришедший с женщиной, тоже вступил в диалог. Он рассказал, что разочарован содержанием бюллетени. По его словам, он ожидал, что голосовать надо будет по каждому пункту отдельно, а не за все вместе.

- А как проголосовали, если не секрет? - поинтересовался молодой человек у мужчины.

- "За", а куда денешься?

- Что значит "денешься"? - прервала смех юноши женщина, - Ты-то хоть не равняйся. Мы-то побольше прожили и знаем, какая жизнь была. А они зажрались, просто-напросто зажрались. У них машина не машина, квартира не квартира - им всё мало. Вот такое поколение мы вырастили.

Члены УИК в дискуссии не вступали, предпочитая просто выполнять свою работу. Очередные выездные участки они проведут и в выходные, рассказал зампред избиркома Куров. Согласно же объявлениям на близлежащих домах №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53 и 53А, их тоже ждет плебисцит во дворе - 28 июня с 10:00 до 14:00 часов.

София Саттарова

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