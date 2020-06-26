День первый: Голосование в школе Миллера

Наблюдатель на два часа, СИЗы по желанию, нервы и обещание честных результатов. Рассказываем о первом дне голосования по поправкам в Конституцию на одном из петербургских участков.

Тревога на Хрустальной улице

В гимназии № 330 на Хрустальной улице Петербурга когда-то учился глава "Газпрома" Алексей Миллер. На входе в учебное заведение в наши дни красуется объявление о том, что в нем действует "Газпром-класс". Во время выборных кампаний рядом с ним появляется другое напоминание - здесь расположена участковая избирательная комиссия (УИК) 1545.

Перед началом недели всероссийского одобрения поправок в Конституцию УИК 1545 попал в число городских лидеров по количеству желающих проголосовать на этой территории. 1677 человек изъявили желание прикрепиться к участку. В основном, это люди, которые работают на местных предприятиях (АО "Невская мельница", НПП "Сигнал" и другие), а также военнослужащие.

Уже с утра на участке был переполох. Председатель Татьяна Соснина обзванивала коллег и звала их как можно скорее выйти на работу. Комиссия изначально готовилась начать свою деятельность в 16-00. Но председатель ЦИК Элла Памфилова накануне решила по-своему: участки на протяжении всех семи дней должны работать с 8 до 20 часов. В родной школе главы "Газпрома" председателя Центризбиркома не раз вспоминали за это "добрым словом". Комиссия худо-бедно собралась, но из-за необходимости отправлять своих людей в разъезды по предприятиям в первый день плебисцита не организовала голосования на улицах. Члены УИК посетовали, что у них на это просто не хватало рук.

Знаток законов и русских слов

В девятом часу утра, раньше всех избирателей, на территории школы появился заместитель председателя территориальной избирательной комиссии № 24 Павел Дмитриев. Он практически с порога начал предъявлять странные требования к единственному присутствующему на тот момент журналисту - корреспонденту ЗАКС.Ру. Например, просил предъявить редакционное задание и не разрешал доставать из кармана смартфон, так как на него можно снять какого-нибудь военнослужащего избирателя. Ссылался Дмитриев при этом на какие-то им самим придуманные нормативно-правовые акты типа "закона о голосовании военнослужащих" или "закона о съемках". Когда корреспондент решил снять эти требования на видео, зампред ТИК попробовал выхватить телефон, выкрикивая при этом: "Ты че, не понял, придурок? Я тебе сказал: прекратил съемку! Здесь запрещено, идиот, тебе сказано! Ты че, не понимаешь русских слов?" и "Развелось либерастов, за правду боретесь, а законов не знаете".

Дмитриев своего так и не добился и через некоторое время, успокоившись, признал, что был не прав. Он сослался на расшатанные постоянной работой нервы и попросил на него не злиться. Позже за его поведение извинился и приехавший на участок ненадолго председатель ТИК № 24 Алексей Садофеев, который на фоне своего заместителя рассуждал позитивно и адекватно.

Оба представителя вышестоящей комиссии вскоре удалились, а главным действующим лицом стала председательница УИК Соснина. Участников своей комиссии перед началом рабочего процесса она перекрестила, а присутствовавших журналистов заверяла, что все пройдет честно. Главным ее аргументом был страх наказания.

- Я знаю, что за фальсификации грозит уголовная ответственность. В следующем году у меня будет юбилей. И я не хочу встретить 70-летие в "Крестах", - говорила руководительница.

К теме неба в клеточку в течение дня она возвращалась не раз. И однажды заявила, что если ей даже придется загреметь за решетку, то она там не пропадет и будет пользоваться уважением, но прощаться со свободой все равно не хочется. Будучи представителем "Единой России" в этой комиссии, Соснина весьма откровенно высказывалась не только о Памфиловой, но и о процедуре всенародного голосования, называя ее "профанацией".

- Записывайте-записывайте, что я говорю, - обратилась она к корреспонденту ЗАКС.Ру. - Я могу и Владимиру Владимировичу это сказать в глаза.

Санитарные нормы

В плане санитарно-эпидемиологической безопасности УИК был оснащен неплохо. Вход и выход находились в разных местах, как того требовал ЦИК. Отметим, что не все городские участки это требование соблюли. В школе №330 система работала безупречно большую часть дня и только к вечеру два избирателя каким-то образом зашли через выход, удивив всю комиссию. На входе лежал коврик для дезинфекции ног. Мыли полы и протирали столы часто, правда, покидать территорию для голосования при этом никого не просили.

У каждого входившего мерили температуру тепловизором. Например, на участке 1586 - недалеко от станции "Рыбацкое" - мерить температуру не предлагали. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, почему, члены УИК ответили, что медсестра будет только 1 июля, но тут же предложили попробовать своими силами и справились. В одном помещении с УИК 1586 находился участок 1587. Там голосовал избиратель без маски. Член комиссии предложил надеть ему средство индивидуальной защиты. Он отказался, никто настаивать не стал.

На УИК 1545 подобного не было. Правда стоявшая жара брала свое и члены комиссий со временем начали приспускать маски, а некоторые сняли их вовсе. Но все приходившие были с СИЗ, причем, в основном, своими. Мало кто брал предложенные комиссией маски. Полиэтиленовые перчатки тоже почти никто не надевал, вместо этого предпочитали дезинфицировать руки антисептиками. Комиссия такое решение одобряла.

День без военных

Голосование в первый день на участке велось не спеша. Толп бюджетников или строев военнослужащих не было. Первый избиратель пришел только в 11-00. Председатель УИК пообещала, что основной наплыв будет с 16-00, так как людям объявили только старый график работы комиссии. Но и этого не произошло. За день пришло едва ли больше 150 избирателей. Большинство их них - жители округа. В комиссии точное число проголосовавших на участке называть не стали, однако сообщили, сколько бюллетеней собрали за время выездов по местам работы - 436.

При этом заявок на этот день было 587. Военнослужащие, из-за которых так сильно переживал зампред ТИК Дмитриев, так и не пришли. Из немногословных комментариев и переговоров членов избирательных комиссий можно было понять, что люди в форме попросили провести голосование на территории их части и решение этого вопроса отложили до следующего дня.

Кстати, все поездки на производства члены комиссии осуществляли без сторонних наблюдателей. Да и на участке их, не считая журналистов, не было большую часть дня. Единственная наблюдательница появилась на территории участка в седьмом часу вечера, менее чем за два часа до его закрытия. Первый ее вопрос был: "Что входит в обязанности наблюдателя?" Оказалось, что она работает в этой же школе. Через несколько минут сотрудница школы вручила ей блокнот наблюдателя Общественной палаты. Девушка принялась изучать эту брошюру. Было очевидно, что она держит ее в руках впервые. Впереди еще шесть дней голосования по поправкам.

Сергей Еремеев