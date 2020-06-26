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9:25

Явка на электронном голосовании по Конституции в первый день составила 50%

фото ЗакС политика Явка на электронном голосовании по Конституции в первый день составила 50%

По состоянию на 6:30 на утро текущего дня в электронном голосовании по изменению Конституции приняли участие 49,51% заявленных избирателей, уведомил у себя в Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Согласно информации ТАСС, проголосовали свыше 574 тысяч человек.

Накануне вечером ситуационный центр Общественной палаты оповестил о 34 нарушениях, выявленных на электоральном процессе. Большинство зафиксировано в Бурятии и Магаданской области.

Кроме того, днем ранее журналист "Дождя" Павле Лобков отчитался, что смог дважды поучаствовать в голосовании - очном и электронном. Глава ЦИК Элла Памфилова была такому "подарку" не рада, а правоохранители пригрозили возбуждением дела.

ЗАКС.Ру также рассказывал, как прошел первый день плебисцита на участке, организованном во дворе в Пушкине, а также в школе, где когда-то учился нынешний глава "Газпрома" Алексей Миллер. Там же наш корреспондент столкнулся с грубостью зампредседателя ТИК, который изначально запретил ему заниматься своей профессиональной деятельностью.

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9:25 Явка на электронном голосовании по Конституции в первый день составила 50%

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